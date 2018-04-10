Георгий Джикия: У нашей сборной должен быть русско­язычный тренер

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"Я никогда не сравниваю тренеров. У каждого есть свои плюсы и минусы. Каррере очень благодарен. Я оказался в «Спартаке» по его личной инициативе. У нас отличные отношения, ни одного конфликта. Радует, что он может выслушать, посоветовать что-то дельное. Описать Карреру тремя словами? Целеустремлённый. Эмоциональный. Стильный: любит рубашечки и пиджачки.

У нашей сборной должен быть русско­язычный тренер. Или как минимум он должен говорить по-русски. Что-то донести очень важно с обеих сторон. Языковой барьер не всегда позволяет нормально пообщаться", — цитирует Джикию «Большой спорт».

Напомним, Джикия перебрался в «Спартак» зимой 2017 года из пермского «Амкара».