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Георгий Джикия: У нашей сборной должен быть русско­язычный тренер
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Георгий Джикия: У нашей сборной должен быть русско­язычный тренер 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
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"Я никогда не сравниваю тренеров. У каждого есть свои плюсы и минусы. Каррере очень благодарен. Я оказался в «Спартаке» по его личной инициативе. У нас отличные отношения, ни одного конфликта. Радует, что он может выслушать, посоветовать что-то дельное. Описать Карреру тремя словами? Целеустремлённый. Эмоциональный. Стильный: любит рубашечки и пиджачки.
У нашей сборной должен быть русско­язычный тренер. Или как минимум он должен говорить по-русски. Что-то донести очень важно с обеих сторон. Языковой барьер не всегда позволяет нормально пообщаться", — цитирует Джикию «Большой спорт».
Напомним, Джикия перебрался в «Спартак» зимой 2017 года из пермского «Амкара».
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