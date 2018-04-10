Финишируй первым, если сможешь: тюменцев зовут на массовый забег «Майская гроза»

Около 2000 человек из разных городов России станут участниками первого в серии «Европа-Азия» массового забега. Трасса для участников этого спортивного события проходит в Екатеринбурге по набережной городского пруда с выходом на улицу Ельцина. Приглашают присоединиться к этому событию и жителей Тюмени.

— Взрослые участники могут выбрать одну из предложенных дистанций — 3 или 10 километров. Самым юным участникам забега (младше восьми лет), предлагаем попробовать пробежать короткую дистанцию — 295 метров. Каждому зарегистрированному бегуну перед стартом выдаём фирменную футболку, нагрудный номер с индивидуальным чипом для фиксирования результата и медаль финишёра, — рассказали организаторы «Майской грозы».

После финиша и до подведения итогов участников и гостей забега ждёт отличная развлекательная программа

Стартует мероприятие 2 мая в 11 часов от ДИВС «Уралочка». Участие в забеге — платное, и зависит от выбранной протяжённости дистанции. Узнать подробности и зарегистрироваться на участие вы можете прямо сейчас, перейдя по этой ссылке.