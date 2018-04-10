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Андрей Будогосский: «Левников не показал не просто красную, а пурпурную карточку Салатичу»
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Андрей Будогосский: «Левников не показал не просто красную, а пурпурную карточку Салатичу» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал спорный момент из матча 25-го тура премьер-лиги «Арсенал» — «Уфа» (2:1). На 56-й минуте матча игрок гостей Веролюб Салатич высоко поднятой прямой ногой ударил нападающего хозяев Эванса Кангву, рискуя нанести сопернику серьезнейшую травму. Судья Кирилл Левников​ показал Салатичу лишь предупреждение.
— Это однозначная красная карточка, — говорит Будогосский. — Причем карточка пурпурного цвета. Тут не может быть никакой альтернативы. И надо понять, почему такое решение принято, и оценить роль не только Левникова, но и его ассистента, который взаимодействовал с ним в этом эпизоде.
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