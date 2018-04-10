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Владимир Аликин: «Гросс такие деньжища получает, а спросу с него нет»
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Владимир Аликин: «Гросс такие деньжища получает, а спросу с него нет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Олимпийский чемпион, самый успешный тренер мужской сборной России Владимир Аликин выступил с резкой критикой в адрес старшего тренера национальной команды Рикко Гросса. По мнеию 60-летнего специалиста, его современные коллеги страдают из-за отсутствия авторитета среди биатлонистов.
Сейчас тренеры ничего толком сказать не могут. Слабые. Что Коновалов, что Падин. Гроссу вообще ничего не надо. Такие деньжища получает, а спросу с него нет. Хорошо устроился! И ведь контракт с ним не разорвать — неустойка. А теперь он говорит, что хотел бы остаться. Еще бы! В Европе ему никто так платить и близко не будет. Почему бы не остаться?
— Оставлять его нельзя?
— Если реально хочет, пускай выставляет свою кандидатуру, готовит программу и на конкурсной основе все решается. Если тренерский совет выберет его — пускай работает на общих основаниях. И получает такую же зарплату, как остальные. Так ему предложи это, на следующий же день сам улетит. (Владимир ИВАНОВ)
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