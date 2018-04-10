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В Хорошево-Мневниках подвели итоги окружных соревнований по шашкам
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В Хорошево-Мневниках подвели итоги окружных соревнований по шашкам 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В клубе «Атом» Хорошево-Мневников состоялись финальные окружные соревнования по шашкам в рамках спартакиады «Спорт для всех».
— В соревнованиях приняли участие сборные районов Северо-Западного округа. Численный состав каждой команды — три спортсмена. Состязания прошли по круговой системе в семь туров, — сообщили в Центре физкультуры и спорта СЗАО.
Общекомандные места распределились в следующем порядке:
1. Покровское-Стрешнево
2. Северное Тушино
3. Митино
4. Строгино
5. Хорошево-Мневники
На церемонии закрытия победителей и призеров наградили дипломами и медалями. Напомним, что по итогам соревнований будет сформирована сборная Северо-Западного округа, которая выступит на городских соревнованиях по шашкам спартакиады «Спорт для всех». (ео)
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