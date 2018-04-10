В Хорошево-Мневниках подвели итоги окружных соревнований по шашкам

В клубе «Атом» Хорошево-Мневников состоялись финальные окружные соревнования по шашкам в рамках спартакиады «Спорт для всех».

— В соревнованиях приняли участие сборные районов Северо-Западного округа. Численный состав каждой команды — три спортсмена. Состязания прошли по круговой системе в семь туров, — сообщили в Центре физкультуры и спорта СЗАО.

Общекомандные места распределились в следующем порядке:

1. Покровское-Стрешнево

2. Северное Тушино

3. Митино

4. Строгино

5. Хорошево-Мневники

На церемонии закрытия победителей и призеров наградили дипломами и медалями. Напомним, что по итогам соревнований будет сформирована сборная Северо-Западного округа, которая выступит на городских соревнованиях по шашкам спартакиады «Спорт для всех». (ео)