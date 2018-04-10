Ещё
Казачки учатся рубить шашкой на Ставрополье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Казачки учатся рубить шашкой на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Первый обучающий семинар по рубке шашкой для девушек прошёл в краевом отделении «Казарла», сообщили STAV.AIF.RU в Комитете СК по делам национальностей и казачества.
Восемь молодых казачек отрабатывали рубку шашкой в статичной стойке. Тренер составил для каждой спортсменки план занятий и самостоятельных тренировок.
«Казарла» рассчитывает натренировать команду девушек для участия в ежегодном Чемпионате СКФО по рубке шашкой, который пройдёт в мае в ставропольской станице Лысогорской. Женская лига будет участвовать в традиционных казачьих соревнованиях впервые.
Организаторы разрабатывают не только тренировочный курс и новые правила состязаний. На семинаре они представили несколько образцов одежды, в которых участницы будут допускаться до соревнований. По их представлениям, спортсменки должны носить одежду казачек XIX века, адаптированную для скоростных упражнений.
АиФ Ставрополье: последние новости
В Грозном пройдут соревнования гонщиков Синтоловый качок из Пятигорска вызвал на бой «Чеченского халка» Губернатор Ставрополья выступит на молодёжном форуме «Андер-Арт»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка1
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Названы условия боя-реванша Мэйуэзера и Макгрегора1
ФИФА может запретить аренду футболистов
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение