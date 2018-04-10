Казачки учатся рубить шашкой на Ставрополье

Первый обучающий семинар по рубке шашкой для девушек прошёл в краевом отделении «Казарла», сообщили STAV.AIF.RU в Комитете СК по делам национальностей и казачества.

Восемь молодых казачек отрабатывали рубку шашкой в статичной стойке. Тренер составил для каждой спортсменки план занятий и самостоятельных тренировок.

«Казарла» рассчитывает натренировать команду девушек для участия в ежегодном Чемпионате СКФО по рубке шашкой, который пройдёт в мае в ставропольской станице Лысогорской. Женская лига будет участвовать в традиционных казачьих соревнованиях впервые.

Организаторы разрабатывают не только тренировочный курс и новые правила состязаний. На семинаре они представили несколько образцов одежды, в которых участницы будут допускаться до соревнований. По их представлениям, спортсменки должны носить одежду казачек XIX века, адаптированную для скоростных упражнений.