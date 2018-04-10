Антисанкционный сезон КВН стартует в Костроме 21 апреля

21 апреля в Костроме соберутся команды КВН из разных городов, чтобы принять участие в «Антисанкционном сезоне — 2018» Лиги КВН, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Сезон включит в себя три игры, которые пройдут в КВЦ «Губернский». Первая игра состоится 21 апреля в 18:00, и билеты уже можно бронировать.

Стоимость билетов в партер:

6-13 ряды — 320 рублей;

14-19 ряды — 300 рублей;

20-22 ряды — 260 рублей.

Балкон: 230 рублей.

На этот раз сыграют команды Костромы, Москвы, Ярославля, Владимира, Рязани, Нижнего Новгорода, Череповца и других городов. Победитель сезона получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей.

Бронирование билетов: 8-953-651-42-40 TELEGRAM\WA, 8 (4942) 55-42-61. Следить за новостями сезона можно в группе Вконтакте.