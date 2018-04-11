«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Дембеле

«Кристал Пэлас» интересуется Бабакаром и М. Дембеле

По данным источника, его контракт с лондонским клубом истекает летом 2019 года. Чемпион Италии предпримет попытку заполучить француза по окончании текущего сезона, поскольку «шпоры» пока не планируют продлевать с ним соглашение.

В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец провел 30 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле, а его трансферный лист оценивается в 18 млн евро.