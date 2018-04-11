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«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Дембеле
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«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Дембеле 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
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По данным источника, его контракт с лондонским клубом истекает летом 2019 года. Чемпион Италии предпримет попытку заполучить француза по окончании текущего сезона, поскольку «шпоры» пока не планируют продлевать с ним соглашение.
В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец провел 30 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле, а его трансферный лист оценивается в 18 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» проявляет интерес к хавбеку "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялю, который, как пишет пресса, отказался продлевать контракт.
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