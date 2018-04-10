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Что, если заморозить мяч в жидком азоте и скинуть его с 5 этажа
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Что, если заморозить мяч в жидком азоте и скинуть его с 5 этажа 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Разобьется ли баскетбольный мяч, если заморозить его в азоте и скинуть с пятого этажа? Давайте проверим!
Этот эксперимент не стоит проводить в домашних условиях, жидкий азот в неумелых руках может натворить дел.
Первое погружение — провал. Вот, что бывает, если не дружишь с химией: когда вы замораживаете мяч, воздух внутри него сжимается.
Попробуем иначе. Теперь опустим мяч в подготовленную емкость с азотом и сразу же фиксируем его. Так стенки мяча фиксируются, задерживая воздух. Ждем 20-30 минут, чтобы мяч как следует затвердел.
Почти цел! Давайте добьем его кувалдой.
И все равно, мяч остается целым. Ну, практически.
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