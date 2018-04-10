Что, если заморозить мяч в жидком азоте и скинуть его с 5 этажа

Разобьется ли баскетбольный мяч, если заморозить его в азоте и скинуть с пятого этажа? Давайте проверим!

Этот эксперимент не стоит проводить в домашних условиях, жидкий азот в неумелых руках может натворить дел.

Первое погружение — провал. Вот, что бывает, если не дружишь с химией: когда вы замораживаете мяч, воздух внутри него сжимается.

Попробуем иначе. Теперь опустим мяч в подготовленную емкость с азотом и сразу же фиксируем его. Так стенки мяча фиксируются, задерживая воздух. Ждем 20-30 минут, чтобы мяч как следует затвердел.

Почти цел! Давайте добьем его кувалдой.

И все равно, мяч остается целым. Ну, практически.