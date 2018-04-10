Ещё
В Ростове-на-Дону досрочно завершается отопительныйсезон
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростове-на-Дону досрочно завершается отопительныйсезон 

Ростовские Вести 1 час назад
В администрации Ростова-на-Дону сообщили о завершении отопительного сезона в городе. Отопление в домах отключат 11 апреля. «Согласно постановлению администрации города Ростова-на-Дону №390 от 10.04.2018, завтра, 11 апреля, в южной столице завершается отопительный сезон», — говорится в сообщении на официальном портале мэрии. Представители городской администрации также заверили, что сразу после завершения отопительного сезона теплоэнергетики приступят к подготовке к следующей зиме. Напомним, традиционно отопительный сезон начинается 15 октября и завершается 15 апреля.
Ростовские Вести: последние новости
В Ростове из кранов продолжает течь вода с песком В Ростове-на-Дону на дни матчей ЧМ полностью забронировано почти 90% хостелов Новочеркасский завод №5 задолжал работникам более 3,4 млн рублей.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка1
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Названы условия боя-реванша Мэйуэзера и Макгрегора1
ФИФА может запретить аренду футболистов
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение