В Ростове-на-Дону досрочно завершается отопительныйсезон

В администрации Ростова-на-Дону сообщили о завершении отопительного сезона в городе. Отопление в домах отключат 11 апреля. «Согласно постановлению администрации города Ростова-на-Дону №390 от 10.04.2018, завтра, 11 апреля, в южной столице завершается отопительный сезон», — говорится в сообщении на официальном портале мэрии. Представители городской администрации также заверили, что сразу после завершения отопительного сезона теплоэнергетики приступят к подготовке к следующей зиме. Напомним, традиционно отопительный сезон начинается 15 октября и завершается 15 апреля.