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На первый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут автобусы-шаттлы
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На первый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут автобусы-шаттлы 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Вечером 15 апреля состоится первый тестовый матч на стадионе «Ростов Арена». На игру между командами «Ростов» и «СКА-Хабаровск» зрителей доставят автобусы-шаттлы.
В этот день с 14:00 до 00:00 на улице Левобережной от съезда с Ворошиловского моста до Восточного кольца с пересечением Южного подъезда к стадиону будет действовать ограничение движения личного транспорта.
— Парковаться возле стадиона будет запрещено. Перехватывающую парковку для зрителей организуют на территории старого аэропорта, расположенного на проспекте Шолохова, 270/1, — рассказали в Министерстве спорта Ростовской области. 15 апреля будет действовать два маршрута автобусов-шаттлов:
S7 — от перехватывающей парковки на территории старого аэропорта с промежуточной остановкой на стадионе «Олимп-2» к восточному проезду стадиона «Ростов Арена»;
S4 — от Привокзальной площади к западному проезду стадиона «Ростов Арена».
— Попасть на территорию стадиона «Ростов Арена» можно будет с 16:00, — добавили в региональном Минспорта.
Вчера ростовские болельщики пожаловались на то, что они ночевали возле касс, но так и не смогли купить билеты на первый матч на новой арене. Позднее сбой в системе был устранен.
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