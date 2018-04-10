Ещё
Дэвид Блатт: «Шансы „Локомотива“ и „Дарюшафаки“ будут равными»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дэвид Блатт: «Шансы „Локомотива“ и „Дарюшафаки“ будут равными» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Дарюшафаки» Дэвид Блатт, с 2006 по 2012 год возглавлявший сборную России, выразил уверенность в том, что шансы на победу в финале Кубка Европы против «Локомотива» будут равными. Специалист отметил, что знает возможности игроков соперника.
— Я уверен, наша игра с «Локомотивом» будет напряженной, сложной для всех и с равными шансами на успех, — цитирует ТАСС Блатта. — Должно быть интересно.
Я отлично знаю российский баскетбол, прекрасно знаю многих ребят из «Локо.
Первый матч финала состоится сегодня, 10 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. Вторая игра состоится 13 апреля, а третья, если понадобится, 16 апреля.
Спорт-Экспресс: последние новости
Станислав Черчесов: "Не предполагал, что с Бразилией и Францией не сыграют сразу пять футболистов" Александр Медведев: "Хотелось бы видеть Панарина в СКА, но ему еще рано завершать карьеру в НХЛ" Илья Геркус: "Недружественные выезды? Мы на такие территории не заезжаем"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка1
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?6
Названы условия боя-реванша Мэйуэзера и Макгрегора1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение