Дэвид Блатт: «Шансы „Локомотива“ и „Дарюшафаки“ будут равными»

Главный тренер «Дарюшафаки» Дэвид Блатт , с 2006 по 2012 год возглавлявший сборную России, выразил уверенность в том, что шансы на победу в финале Кубка Европы против «Локомотива» будут равными. Специалист отметил, что знает возможности игроков соперника.

— Я уверен, наша игра с «Локомотивом» будет напряженной, сложной для всех и с равными шансами на успех, — цитирует ТАСС Блатта. — Должно быть интересно.

Я отлично знаю российский баскетбол, прекрасно знаю многих ребят из «Локо.

Первый матч финала состоится сегодня, 10 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. Вторая игра состоится 13 апреля, а третья, если понадобится, 16 апреля.