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Азар ищет позитив в непопадании «Челси» в Лигу чемпионов
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Азар ищет позитив в непопадании «Челси» в Лигу чемпионов 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Атакующий полузащитник «Челси» Эден Азар ищет положительные моменты в возможном непопадании команды в Лигу чемпионов.
После тридцати двух туров «Челси» отстаёт от четвёртого места на 10 очков.
"Выступая за «Челси», вы хотите из года в год играть в Лиге чемпионов. Но если взять прошлый сезон, то мы не играли в Лиге чемпионов, зато смогли выиграть титул Премьер-лиги. Так что негативный момент иногда может перерасти в позитивный.
Тем не менее, «Челси» всё ещё будет стараться попасть в четвёрку. Впереди шесть игр, и мы сделаем всё для достижения цели. Кроме того, мы ещё выступаем в Кубке Англии и должны постараться привезти этот трофей на «Стэмфорд Бридж» в конце сезона", — цитирует Азара Goal.
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