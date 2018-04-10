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Неймар разочарован назначением нового наставника ПСЖ
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Неймар разочарован назначением нового наставника ПСЖ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Ведущий форвард ПСЖ Неймар остался разочарован выбором руководства своего клуба, которое решило назначить новым главным тренером команды немецкого специалиста Томаса Тухеля.
По сведениям испанской прессы, 26-летний форвард достаточно серьезно расстроился из-за того, что на смену Унаи Эмери придет 44-летний наставник, который до сих пор не добился серьезных успехов в своей работе. По мнению бразильца, возглавить команду должен был кто-то из именитых тренеров — Антонио Конте, Жозе Моуринью, Юрген Клопп, Йоахим Лев либо же Луис Энрике.
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