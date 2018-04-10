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Болельщики ФК «Ротор-Волгоград» собирают 135 00 рублей на перфоманс
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Болельщики ФК «Ротор-Волгоград» собирают 135 00 рублей на перфоманс 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Болельщики команды «Ротор-Волгоград» пытаются собрать 135 000 рублей на проведение своего шоу и создание баннера.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», фанаты собрали уже 108 429 рублей. «Собрано 80% от необходимой суммы», — с радостью отмечают они. Сбор средств они продолжат вплоть до 15 апреля. На эти деньги фанаты хотят сделать «красивое представление, как в старые добрые времена на Центральном стадионе». Под этой фразой они подразумевают шоу болельщиков и огромный баннер. Такой перфоманс они хотят провести по случаю открытия «Волгоград Арены». «Это наш дом, нужно провести открытие достойно», — считают болельщики. Напомним, 21 апреля на «Волгоград Арене» пройдет первый тестовый матч. Стадион уже дали в эксплуатацию.
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