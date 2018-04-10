Содержание стадионов после проведения ЧМ-2018 обойдётся в 16,6 миллиарда рублей 

На реализацию Наследия чемпионата мира по футболу могут потратить 16,653 миллиарда рублей. Соответствующий проект постановления Правительства, утверждающего концепцию Наследия, опубликован на портале проектов правовых актов.
«Концепцией определены основные направления использования и принципы функционирования после проведения чемпионата мира по футболу стадионов, тренировочных площадок, временных строений и сооружений, возводимых на территориях, прилегающих к стадионам», — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что стадионы в Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саранске, Самаре и Екатеринбурге, построенные или реконструированные для проведения ЧМ-2018 за счёт государственного бюджета, будут переданы из федеральной собственности регионам в 2019 году.
Арены, вмещающие в среднем 40-45 тысяч зрителей, использовать в качестве домашних стадионов для футбольных клубов и проводить на них матчи чемпионата России и международные матчи.
Однако во многих регионах, например, Нижегородской области, нет команд, выступающих в премьер-лиге. При этом средняя посещаемость матчей Футбольной национальной лиги, следующей за премьер-лигой, по итогам сезона 2016-2017 годов находится на уровне 2,2 тысячи зрителей на один матч.
Кроме того, в концепции Наследия предлагается использовать стадионы для проведения иных массовых культурно-спортивных мероприятий.
«Принимая во внимание высокую стоимость эксплуатации стадионов, а также ожидаемо низкий уровень доходов футбольных клубов, обеспечивающих профильную загрузку стадионов, прогнозировать коммерчески успешную эксплуатацию стадионов в ближайшие 3-5 лет не представляется возможным», — констатируют авторы концепции.
Чтобы компенсировать расходы региональных бюджетов, которые будут вызваны передачей в собственность стадионов, предлагается предоставить целевые субсидии из федерального бюджета на содержание спортивных арен и сопутствующих объектов.
Так, на стадионы в указанных городах передадут 8,9 миллиарда рублей из федерального бюджета и 4 миллиарда рублей из других источников — бюджетов регионов, муниципальных образований и внебюджетных средств.
Тренировочные площадки будут переданы детско-юношеским спортивным школам по футболу. Владеть данными объектами будут регионы, муниципалитеты и юридические лица. Для уменьшения стоимости содержания предлагается заменить на них натуральный газон искусственным покрытием.
Передача тренировочных площадок обойдётся в 3,269 миллиарда рублей, 2,975 из которых будут выделены из федерального бюджета, а ещё 294 миллиона рублей — из региональных бюджетов и внебюджетных средств.
Кроме того, порядка 430 миллионов рублей выделят на функционирование РЦПФ / Детских футбольных центров в рамках спортивно-оздоровительного этапа реализации программы Наследия.