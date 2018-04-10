В бассейне ЦСКА завершилась спартакиада военнослужащих по плаванию

В бассейне ЦСКА завершилась спартакиада Центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации по плаванию. В соревнованиях приняли участие 37 команд.

Команды были разбиты на 3 подгруппы. В первой группе — 11 команд, во второй — 12, в третьей — 14. Главным судьей соревнований по плаванию стал заслуженный работник физической культуры, заслуженный тренер России, полковник в отставке Мансур Бекмурзин.

Всего спартакиада включает 11 военно-прикладных видов спорта. В течение этого года военнослужащим предстоит также принять участие в соревнованиях по легкой атлетике (19—20 апреля), стрельбе из штатного и табельного оружия (16–17 мая), пейнтболу (30–31 мая), настольному теннису (6—8 июня) и др. По завершении спартакиады будут подведены итоги соревнований в общекомандном зачете. (то)