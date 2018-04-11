Пенсионеры поучаствуют в комбинированной эстафете

Пенсионеров района приглашают поучаствовать в финальных окружных соревнованиях по комбинированной эстафете. Они пройдут 14 апреля в Фестивальном парке.

— В рамках мероприятия пройдут соревнования по ведению мяча на время, броскам в баскетбольную корзину, стрельбе из пейнтбольного маркера по мишени и забег на один километр, — рассказал заместитель директора по физкультурно-спортивной работе Государственного бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта Центрального округа» Игорь Степанов

Турнир пройдет в рамках программы «Московское долголетие».

Список команд-участников утвердят на собрании мандатной комиссии 11 апреля.

Эстафета пройдет по адресу: улица Сущевский Вал, дом 56.