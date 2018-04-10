Владимир Аликин: «Спортсмены, которые из себя ничего не представляют, открыто рассуждают, с кем им нравится работать»

Олимпийский чемпион, самый успешный тренер мужской сборной России Владимир Аликин в интервью «СЭ» сказал, что деятельность бывшего исполнительного директора СБР Сергея Кущенко в период работы в организации до сих пор сказывается на отношениях между спортсменами и тренерами. По его словам, недопустимо, чтобы биатлонисты диктовали свои условия.

— С Прохоровым отношения были нормальные. Он же просто выделял деньги на биатлон, смотрящим был Сергей Кущенко. Он изрядно попортил спортсменов. До сих пор расхлебываем.

— О чем вы?

— О том, что у Кущенко можно было попросить что угодно через головы. Если у спортсмена есть проблемы, он должен приходить к старшему тренеру. Потом к главному. Дальше — только в исключительных случаях. А они напрямую шли к Кущенко — и там сразу принимались решения. Я с ним ругался по этому поводу. Спрашивал: «Вы вообще нас ни во что не ставите? Не понимаете, что народ портите?». Вот и доигрались.

— До чего?

— Сейчас мы видим: «Я хочу тренироваться у того-то, а я не хочу вон у того». Когда Александра Кравцова только избрали президентом СБР, я говорил ему: «Не распускайте команду. Сборная должна быть единой. Это же лицо страны. Должен быть коллектив»!

Не услышал. А теперь спортсмены, которые из себя ничего не представляют, как, например, Татьяна Акимова или Виктория Сливко , начинают открыто рассуждать, с кем им нравится работать. Елки-палки, если бы я был тренером, за такое сразу бы отправил домой. Не нравится — до свидания. В наши времена невозможно было представить, чтобы спортсмен диктовал условия. Сейчас — полный бардак. ( Владимир ИВАНОВ

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