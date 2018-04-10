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«Молодая гвардия» направит 3 тыс. человек на предварительное голосование «Единой России»
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«Молодая гвардия» направит 3 тыс. человек на предварительное голосование «Единой России» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. «Молодая гвардия Единой России» направит более 3 тыс. молодых политиков для участия в предварительном голосовании, которое партия «Единая Россия» проводит для отбора кандидатов для участия в выборах на различных уровнях. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в ТАСС замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
"Более 3 тыс. молодых людей будут представлять «Молодую гвардию» на предварительном голосовании региональной и муниципальной избирательной кампании. Молодежь принимает активное участие в жизни партии, и мы видим это и стараемся оказывать всестороннюю поддержку в реализации молодежных инициатив, способствующих этому процессу", — сказал Ревенко.
В свою очередь председатель Координационного совета МГЕР Денис Давыдов отметил, что участники партийных праймериз от МГЕР будут готовится в том числе на образовательном форуме, который МГЕР проведет в Казани с 15 по 21 апреля. В качестве спикеров форума выступят ведущие российские политики, представители руководящих органов «Единой России», а также политологи и журналисты, специалисты в области PR— и SMM-технологий и бизнес— тренеры, добавил он.
Выборы разного уровня пройдут в России в рамках единого дня голосования 9 сентября. В частности, в Москве и Московской области пройдут выборы глав регионов, также будут замещаться четыре вакантных мандата в Госдуме.
Праймериз «Единой России» пройдут 3 июня — в Единый день предварительного голосования.
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