Дмитрий Азаров: «Показать Самару миру во всей красе — наш гражданский долг»

«Мы с вами подошли к очень важному рубежу. Близится к завершению колоссальная по своим масштабам работа по подготовке Самары, да и всего нашего региона, к событию мирового значения — Чемпионату мира по футболу. Хотел бы сказать слова благодарности всем, кто своим трудом, своим участием помогал и помогает готовить регион к этому событию. Даже в новогоднюю ночь люди трудились, и не только на стадионе. Десятки компаний Самарской области откликнулись и вложились в благоустройство Самары и продолжают это делать. Спасибо вам», — сказал глава региона.

В продолжение он подчеркнул, что работы, конечно, предстоит еще очень много, и сегодня каждый день на счету: «Я уверен, что мы все это понимаем, и каждый час потратим с пользой».

Сейчас одной из первоочередных задач является уборка и благоустройство городских территорий. «Весна в этом году поздняя, и времени на приведение городских улиц, скверов, площадей в порядок остается совсем мало. Мы были вынуждены сместить сроки проведения месячника по благоустройству. Но, я уверен, что все жители региона, все, кому дороги честь, репутация своего населенного пункта, региона в целом, выйдут на субботники, сделают города и села области чистыми, опрятными и красивыми. Я очень рассчитываю на наши общественные советы микрорайонов, на наши общественные организации, поскольку Самару всему миру во всей красе показать — это наш гражданский и, я бы сказал, патриотический долг», — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров напомнил как президент России Владимир Путин в своем послании говорил о том, что масштабы и скорость технологического развития сегодня таковы, что ведут мир к изменениям цивилизационного характера.

"И будущее России зависит от того, сумеем ли мы найти сильный ответ на этот глобальный вызов. Конечно, задачи, которые сегодня стоят перед нами, очень сложны. Думаю, многие не верят, что у нас получится. Но, а кто в 2000 году, когда наш президент Владимир Владимирович Путин только вступал в должность, верил, что ему удастся вытащить страну из трясины, что Россия, потерявшая в 90-х годах половину своего промышленного потенциала (больше, чем в годы Великой Отечественной войны), сможет создать гиперзвуковое оружие, ядерный реактор в ракетном двигателе, значительно обогнав другие страны? — поинтересовался Дмитрий Азаров и продолжил. — Что мы с вами будем принимать Чемпионат мира по футболу здесь в Самаре, на новом стадионе — кто из нас мог поверить в это 15 лет назад? Да что там — всего полгода назад очень многим не верилось, что мы вообще сумеем достроить стадион".

Однако глава региона выразил уверенность, что с поставленной задачей Самарская область справится, хотя это и потребует мощнейшей мобилизации всех сил.

"Теперь нам нужно достойно, красиво встретить гостей, провести чемпионат мира, чтобы десятки тысяч гостей со всего мира, которые приедут сюда, и сотни миллионов, которые увидят Самару по телевизору, запомнили этот футбольный праздник на всю жизнь. Чтобы они увидели, какая прекрасная у нас страна, как хороши Волга и Самарская область, какие открытые и дружелюбные наши люди, чтобы запомнили широту и щедрость волжской души, радость человеческого общения. И тогда никто больше не сможет навязать им Россию в образе врага", — подытожил Дмитрий Азаров.