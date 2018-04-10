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После ЧМ-2018 «Екатеринбург-Арену» могут отдать частной компании
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После ЧМ-2018 «Екатеринбург-Арену» могут отдать частной компании 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
После мундиаля может быть утвержден один из трех вариантов управления стадионом «Екатеринбург-Арена». Во-первых, он может быть передан в оперативное управление Уральской футбольной академии (учреждена минспортом Свердловской области). Во-вторых, стадион предлагают передать на праве хозяйственного ведения предприятию «Урал-2018», которое подконтрольно МУГИСО. Наконец, не исключена возможность создания АО совместно с «одной из крупных региональных компаний».
Отмечается, что стадион будет использован для домашних матчей футбольного клуба «Урал» и других спортивных и культурных мероприятий, в том числе всероссийского и международного уровня. Кроме того, там появится региональный музей спорта. Расходы на эксплуатацию стадиона в 2019 году составят 337,5 млн рублей, в 2020 году — 352,5 миллиона, в 2021 году — 366,9 миллиона. Как говорится в пояснительной записке, часть этих расходов планируется субсидировать из федерального бюджета.
«ФедералПресс» напоминает, что в воскресенье на «Екатеринбург-Арене» пройдет тестовый матч между «Уралом» и «Спартаком». Организаторы ожидают, что стадион будет полностью загружен.
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