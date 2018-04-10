После ЧМ-2018 «Екатеринбург-Арену» могут отдать частной компании

После мундиаля может быть утвержден один из трех вариантов управления стадионом «Екатеринбург-Арена». Во-первых, он может быть передан в оперативное управление Уральской футбольной академии (учреждена минспортом Свердловской области). Во-вторых, стадион предлагают передать на праве хозяйственного ведения предприятию «Урал-2018», которое подконтрольно МУГИСО. Наконец, не исключена возможность создания АО совместно с «одной из крупных региональных компаний».

Отмечается, что стадион будет использован для домашних матчей футбольного клуба «Урал» и других спортивных и культурных мероприятий, в том числе всероссийского и международного уровня. Кроме того, там появится региональный музей спорта. Расходы на эксплуатацию стадиона в 2019 году составят 337,5 млн рублей, в 2020 году — 352,5 миллиона, в 2021 году — 366,9 миллиона. Как говорится в пояснительной записке, часть этих расходов планируется субсидировать из федерального бюджета.