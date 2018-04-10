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Владимир Аликин: «Ну, изберут нового президента СБР. Но тренеры останутся те же»
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Владимир Аликин: «Ну, изберут нового президента СБР. Но тренеры останутся те же» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Олимпийский чемпион, самый успешный тренер сборной России Владимир Аликин считает, что его возможное возвращение к работе в национальной команде не изменит структуру российского биатлона. По его словам, единственный, кто говорил с ним напрямую о перспективе снова поработать со сборной — четырехкратный чемпион мира, кандидат на пост главы СБР Владимир Драчев.
— Единственный, кто со мной действительно на эту тему разговаривал — Владимир Драчев. Он сказал, что, если станет президентом, хотел бы видеть меня в команде. Я объяснял ему, что это не так просто — там люди уже так закусили удела, что не отцепишь. Не хотят терять свою власть.
Если честно, думаю, в итоге не изменится ничего. Ну, изберут нового президента. Но тренеры останутся те же. Кого-то возьмут с молодежной команды, других наоборот отправят в молодежную. И все снова пойдет по кругу. А нам объявят: «Да, ошибки были. Но ведь на Олимпиаду не пустили, кто знает, как бы там сложилось? Да и других тренеров у нас нет».
— Такое легко представить.
— Вот я и сказал, что возвращаться не вижу смысла. Зачем наступать на те же грабли? У нас были результаты, но тренеров тогда ни во что не ставили. Знаете, как с нами обошлись после Олимпиады?
— Как?
— Да взять хотя бы прием у президента. Некоторые спортсмены пошли туда с женами, руководство было в полном составе. А тренеров просто не пригласили! Уже потом разослали ордена в регионы. (Владимир ИВАНОВ)
Полная версия интервью Владимира Аликина
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