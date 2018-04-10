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Парковки не будет: болельщики попадут на «Ростов-Арена» с помощью автобусов-шаттлов
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Парковки не будет: болельщики попадут на «Ростов-Арена» с помощью автобусов-шаттлов 

Деловое сообщество 1 час назад
Вечером 15 апреля на новом стадионе «Ростов-Арена» состоится тестовый матч между командами «Ростов» и «СКА-Хабаровск». В первый день продажи билетов у касс выстроились огромные очереди. Болельщики хотят поддержать любимую команды и конечно осмотреться в их новом «доме».
Администрация предупреждает автомобилистов, что в день тестового матча парковка вокруг стадиона работать еще не будет. Им придется оставить свои машины на перехватывающей парковке и добираться на автобусе-шаттле.
Первая перехватывающая парковка для желающих посетить «Ростов-Арену» 15 апреля расположится на Шолохова 270\1.
До места назначения будут курсировать два автобуса-шаттла, они начнут ездить за 4-5 часов до начала матч. Вход на стадион откроют уже в 16:00.
Маршрут S7б будет начинаться от перехватывающей парковки мимо стадиона «Олимп2», конец его маршрута — восточный проезд стадиона «Ростов Арена».
Второй маршрут S4 проследует от Привокзальной площади к западному проезду стадиона.
Автомобилистам следует помнить, что в день матча с 14:00 до 00:00 будет введено ограничение движения автотранспорта. Проехать не получится от съезда с транспортной развязки Левобережной улицы с Ворошиловским мостом до Восточного кольца с пересечением южного подъезда к стадиону. Первый матч соберет 13000 зрителей, на матч 29 апреля продадут 25000 билетов. А последний тестовый матч соберет полный стадион — 45 000 зрителей.
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