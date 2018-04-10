Павличенко: брат Демченко рассыпал порошок на трассе перед моим заездом

Лидер сборной России по санному спорту Семён Павличенко рассказал, что брат главного тренера сборной России Альберта Демченко рассыпал порошок на трассе для ухудшения результатов спортсмена. По словам спортсмена, это случилось во время чемпионата России 2016 года, в котором Демченко также принимал участие.

«Альберт выступал на чемпионате России, но уже работал главным тренером. Его братья стояли вместе на старте. Жена Бурмистрова говорит: «О, собрались — 100% сейчас что-то будет». Проходит первый заезд, Альберт проигрывает мне довольно много, занимает вторую позицию. Во втором заезде я стартую последним, передо мной Демченко.