Павличенко: брат Демченко рассыпал порошок на трассе перед моим заездом 

Лидер сборной России по санному спорту Семён Павличенко рассказал, что брат главного тренера сборной России Альберта Демченко рассыпал порошок на трассе для ухудшения результатов спортсмена. По словам спортсмена, это случилось во время чемпионата России 2016 года, в котором Демченко также принимал участие.
«Альберт выступал на чемпионате России, но уже работал главным тренером. Его братья стояли вместе на старте. Жена Бурмистрова говорит: «О, собрались — 100% сейчас что-то будет». Проходит первый заезд, Альберт проигрывает мне довольно много, занимает вторую позицию. Во втором заезде я стартую последним, передо мной Демченко.
После финиша на телефон приходит видеозапись: брат Альберта между первым и вторым виражами рассыпает какой-то порошок. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники трассы ходили туда и руками собирали его. В том заезде я проехал медленнее Демченко, но хватило запаса, чтобы выиграть. Писали письмо в минспорт, но тему спустили на тормозах. Как-то Демченко обмолвился, что дружит с Колобковым. Видимо, поэтому», — сказал Павличенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.