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Павличенко: Гарт очень хорошо относится к Демченко и его причудам
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Павличенко: Гарт очень хорошо относится к Демченко и его причудам 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский саночник Семён Павличенко рассказал о конфликте с главным тренером сборной России Альбертом Демченко и случае с порошком на чемпионате России в 2016 году.
«Альберт выступал на чемпионате России, но уже работал главным тренером. Его братья стояли вместе на старте. Жена Бурмистрова говорит: «О, собрались — сто процентов, сейчас что-то будет». Проходит первый заезд, Альберт проигрывает мне довольно много, занимает вторую позицию. Во втором заезде я стартую последним, передо мной Демченко.
После финиша на телефон приходит видеозапись: брат Альберта между первым и вторым виражами рассыпает какой-то порошок. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники трассы ходили туда и руками собирали его. В том заезде я проехал медленнее Демченко, но хватило запаса, чтобы выиграть.
Писали письмо в минспорт, но тему спустили на тормозах. Как-то Демченко обмолвился, что дружит с Колобковым. Видимо, поэтому.
Я реально боюсь за своё здоровье. Уже ведь был инцидент, почти покушение на убийство. Хорошо, мне трассу посыпали порошком, а не кинули туда грабли. Теперь приходится закрывать сани на замок.
Ещё летом просил помочь президента федерации Наталию Гарт. Объяснял, что в команде большие проблемы, но ребята боятся сказать. Она спросила: «Ну и что теперь, убирать?» Ответил: «Пожалуйста, повлияйте на него. Хочет со мной работать, пускай. Только пусть снимет корону с головы».
Гарт ответила, что поняла, но всё осталось как есть. Она очень хорошо относится к Демченко и к его причудам", — рассказал Павличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Полностью интервью с Павличенко читайте на «Чемпионате».
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