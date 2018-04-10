Корнаухов: «Шансы ЦСКА выиграть чемпионат России очень и очень малы»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился впечатлениями от московского дерби, которое состоялось на ''ВЭБ Арене'' в рамках 25-го тура чемпионата России. ''Армейцы'' на своем поле уступили ''Динамо'' (1:2). В разговоре с корреспондентом портала ' 'Евро-футбол.ру' Беллой Гаургашвили он отметил, что «красно-синим» будет очень сложно бороться за чемпионство.

— Удивились ли вы тому, что Ганчаренко вывел на поле четырех защитников?

— Не могу сказать, что я удивился. Логика в этих действиях есть. Тренер исходил из того, что у команды очень сложный график в апреле: игры идут через два — на третий день. Скамейка и без того короткая из-за травм. Поэтому дали Васе отдохнуть. Команда на сборах играла и в пять, и в четыре защитников — это решение не было неожиданным.

— Учитывая тот факт, что выйти в полуфинал Лиги Европы ЦСКА практически невозможно, правильным ли было решение оставлять, в первую очередь, Головина в запасе?

— Мы можем много о чем говорить, но мы не знаем состояния ребят. Главный тренер не враг себе и своей команде. Видимо, он посчитал, что необходимо дать отдохнуть Головину, чтобы он вышел в лучшей форме к следующей игре. Это его право. Понятное дело, что с выходом Саши и Феди Чалова игра обострилась, чаще стали возникать опасные моменты. Но это был уже второй тайм. Как бы игра сложилась в первом отрезке, никто не знает.

— В чем причина вчерашнего поражения?

— Нужно отдать должное ''Динамо'', который хорошо провел этот матч. Видно, тренер правильную построил игру в этой встрече, мотивировал команду нужным образом. Второй аспект связан с эмоциональным упадком ''армейцев''. После такой яркой и запоминающейся игры в Лондоне это было ожидаемо. Матч в действительности получился интенсивным. К этому еще нудно прибавить результат, который сложился неблагоприятным образом для нашей команды. Поэтому в эмоциональном отношении ребятам было крайне сложно в первом тайме. Им нужно было разбегаться, прийти в себя. К сожалению, не удалось в положительном счете уйти на перерыв. Во втором тайме сразу пропустили следующий мяч. Была у ЦСКА возможность отыграться, но во всех компонентах где-то не хватило.

— Говорит ли это поражение, что теперь ЦСКА выбыл из чемпионской гонки?

— Не совсем выбыл, но шансов осталось очень и очень мало. Вряд ли основные соперники будут сейчас оступаться. Задача ЦСКА остается прежней: попасть в зону Лиги чемпионов. Да команде будет непросто, но ЦСКА уже не раз сталкивался с трудностями на своем пути и справлялся с ними. Посмотрим, как в итоге все сложится.

— Почему против ''Динамо'' ''армейцам'' так тяжело играть?

— Дерби всегда остается дерби вне зависимости от того, на какой строчке расположена та или иная команда. В таких встречах бывает тяжело с любым соперником. Но ничего страшного в этом нет, это нормальное явление. Наоборот, такие встречи всегда получаются очень интересными на радость болельщикам.

— В команде соперника неплохо себя проявил не понаслышке знакомый армейцам Кирилл Панченко . Как вам его игра?

— Он является одним из лидеров команды наравне с Ташаевым. Я рад, что он восстановился после тяжелейшей травмы и стал постепенно набирать форму. Он действительно игрок высокого уровня.

— Одной из обсуждаемых тем вчерашней встречи стало то, как повел себя Муса после замены. Было ли правильно со стороны футболиста не пожимать руку тренера? И насколько был оправдан эмоциональный всплеск Ганчаренко?

— В эмоциональном отношении бывают такие моменты, но они не стоят того, чтобы мы их обсуждали. Чуть пройдет время, все успокоятся и все наладится.