Ещё
Капелло: «Месси и Роналду продержатся на вершине еще два года. Затем настанет время Мбаппе и Неймара»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Капелло: «Месси и Роналду продержатся на вершине еще два года. Затем настанет время Мбаппе и Неймара» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выразил мнение, что в ближайшем будущем главными звездами футбола будут бразильский нападающий Неймар и французский форвард Килиан Мбаппе, которые в настоящее время являются игроками «ПСЖ».
”Мне нравится Мбаппе. Его ждет отличное будущее. Думаю, Месси и Роналду продержатся на вершине еще два года. После этого настанет время Мбаппе и Неймара, которого можно сравнить с Месси. У Неймара есть необходимый уровень и импровизация, но ему все равно надо прибавлять. Что касается Мбаппе, то его стиль игры ближе к Криштиану. Он станет новым Роналду. Думаю, в будущем именно Мбаппе и Неймар будут обладателями «Золотого мяча», — сказал Капелло в эфире Radio Rai 1.
SPORT24.ru: последние новости
Варан: «Ювентус» - практически совершенная команда. «Реал» не будет играть на 0:0» Экс-тренер сборной России: «Спартак» - реальный претендент на чемпионство» Кержаков: «После ЧМ у Смолова будет последняя возможность уехать в Европу»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка1
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?6
Названы условия боя-реванша Мэйуэзера и Макгрегора1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение