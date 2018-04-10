Капелло: «Месси и Роналду продержатся на вершине еще два года. Затем настанет время Мбаппе и Неймара»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выразил мнение, что в ближайшем будущем главными звездами футбола будут бразильский нападающий Неймар и французский форвард Килиан Мбаппе, которые в настоящее время являются игроками «ПСЖ».

”Мне нравится Мбаппе. Его ждет отличное будущее. Думаю, Месси и Роналду продержатся на вершине еще два года. После этого настанет время Мбаппе и Неймара, которого можно сравнить с Месси. У Неймара есть необходимый уровень и импровизация, но ему все равно надо прибавлять. Что касается Мбаппе, то его стиль игры ближе к Криштиану. Он станет новым Роналду. Думаю, в будущем именно Мбаппе и Неймар будут обладателями «Золотого мяча», — сказал Капелло в эфире Radio Rai 1.