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Турнир в Вешняках собрал лучших борцов
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Турнир в Вешняках собрал лучших борцов 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
ГБУ «Центр Вешняки» организовал очередные зрелищные соревнования. В этот раз на турнир собрались лучшие представители спортивной (греко-римской) борьбы.
Участниками соревнований стали борцы из секций центра, а также ребята из спортивных школ и различных клубов Восточного округа.
Владислав Денисов, начальник отдела по физической культуре и спорту ГБУ «Центр Вешняки», рассказал, что вначале мастер спорта России по греко-римской борьбе, судья Всероссийской категории Михаил Маштаков повторил всем собравшимся правила турнира. Хотя за плечами участников уже немало подобных соревнований, для них был проведён специальный инструктаж по разрешённой технике борьбы греко-римского стиля. Во время боёв в зале царил только спортивный азарт. Участники активно поддерживали друг друга, «болели» за друзей.
По итогам турнира все победители и призёры были награждены медалями и грамотами. А все участники получили памятные значки.
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