Премия IPRA GWA 2018 открывает прием работ

Одна из крупнейших глобальных премий в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards (GWA) объявляет о начале приема работ на IPRA GWA 2018. Организаторами премии выступает одна из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью (International Public Relations Association/IPRA), формирующая стандарты и принципы коммуникаций во всем мире с 1955 года. К участию приглашаются компании, агентства, государственные и общественные организации, вузы и образовательные учреждения.

В этом году на премии представлено 37 номинаций, включая такие направления как связи с общественностью, корпоративные и внутренние коммуникации, продвижение бренда и репутационный менеджмент. Прием работ продлится до 14 мая.

Премия IPRA Golden World Awards была учреждена в 1990 году и оценивает лучшие коммуникационные проекты со всего мира. Международная ассоциация IPRA представлена через свои региональные ассоциации и организации в более чем 70 странах мира и является одним из наиболее авторитетных международных профессиональных объединений в сфере PR. С 2017 года региональным партнером IPRA Golden World Awards (GWA) выступает крупнейшая в Восточной Европе премия Eventiada IPRA Golden World Awards.

Eventiada IPRA Golden World Awards отмечает лучшие коммуникационные проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациям в странах СНГ и Восточной Европы. Работы в специальных номинациях Eventiada IPRA GWA принимаются только на английском языке и оцениваются международным жюри Eventiada IPRA GWA, которое определяет шорт-лист финалистов, а также присутствует на заключительном этапе судейства — публичных защитах проектов.

Елена Фадеева , член Глобального совета директоров IPRA, генеральный директор FleishmanHillard Vanguard, президент КГ «Орта»:

"Завоевать IPRA GWA несомненно очень престижно, так как проекты победителей этой премии признаются эталоном работы в сфере связей с общественностью. И я очень надеюсь, что все больше участников из России будут удостоены чести стать лауреатами этой престижной награды. А победители региональной премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2017 уже сделали шаг к победе в глобальном соревновании и смогут принять участие в IPRA GWA на особых условиях".

Барт Де Врис, Президент Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA):

«Участие в IPRA GWA — это возможность продемонстрировать свои лучшие работы глобальной аудитории. Наши лауреаты особенно гордятся тем, что призовые работы соответствуют международным стандартам в сфере связей с общественностью. Прием работ открыт и я призываю российские компании и организации использовать этот шанс укрепить свою репутацию на мировом уровне».

Филип Шеппард, Генеральный секретарь Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA):

«Статуэтка IPRA GWA является неопровержимым доказательством профессионализма и креативности работы в области коммуникаций, и мы с нетерпением ждем самые яркие и интересные российские проекты на IPRA GWA в 2018 году».

Подробную информацию об условиях участия и требованиях к оформлению заявки и подаче проектов можно найти на официальном сайте ассоциации.

Справочная информация

Крупнейшая глобальная премия IPRA Golden World Awards (GWA) проводится одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью (International Public Relations Association/IPRA), формирующей стандарты и принципы коммуникаций во всем мире с 1955 года. Сегодня IPRA является наиболее авторитетным международным профессиональным объединением в сфере PR. Премия IPRA Golden World Awards была учреждена в 1990 году и оценивает лучшие коммуникационные проекты со всего мира.

Конкурс Eventiada IPRA Golden World Awards отмечает лучшие коммуникационные проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациям в странах СНГ и Восточной Европы. С 2017 года конкурс является региональным партнером крупнейшей глобальной премии IPRA Golden World Awards (GWA). В 2017 году в конкурсе приняли участие 11 стран мира.

Организаторами Eventiada IPRA Golden World Awards выступают Ассоциация менеджеров (АМ), философский факультет МГУ им.