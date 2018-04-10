Вышедший из спячки медведь насмешил жителей Челябинска своим танцем

Необычный танец бурого медведя, который вышел из спячки в Челябинском зоопарке, набирает популярность в интернете, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Видеозапись с радостным мишкой зоологи опубликовали на одном из популярных сайтов. На ней видно, как животное с приходом тепла вышло из своей берлоги и очень счастливо всех видеть.

«Медведица Машка радуется солнышку и прыгает вместе с сотрудниками», — отмечают в зоопарке Челябинска.

Пользователи интернета тут же пришли в восторг от весёлого танца бурого медведя. А один молодой человек под ником Danil Demin тут же наложил его на бодрую музыку.

«Всегда думал, что после спячки медведи тощие и злые. Но пока что в зоопарках наблюдал только откормленные ленивые морды. А теперь оказывается ещё и откормленные весёлые морды существуют», — отметил пользователь Pruvik.

«Позитивная такая! Люблю медведей», — написал MrForSer.

«Упитанная! Хорошо провела зиму!» — заметил пользователь lzpl.

Отметим, что первыми в Челябинском зоопарке проснулись бурые и гималайские медведи, а 1 апреля к посетителям вышел сурок по кличке Соня.

Кстати, следы крупного медведя нашли и на территории национального парка «Таганай».