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Вышедший из спячки медведь насмешил жителей Челябинска своим танцем
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Вышедший из спячки медведь насмешил жителей Челябинска своим танцем 

АиФ 16 минут назад
Фото: АиФ
Необычный танец бурого медведя, который вышел из спячки в Челябинском зоопарке, набирает популярность в интернете, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Видеозапись с радостным мишкой зоологи опубликовали на одном из популярных сайтов. На ней видно, как животное с приходом тепла вышло из своей берлоги и очень счастливо всех видеть.
«Медведица Машка радуется солнышку и прыгает вместе с сотрудниками», — отмечают в зоопарке Челябинска.
Пользователи интернета тут же пришли в восторг от весёлого танца бурого медведя. А один молодой человек под ником Danil Demin тут же наложил его на бодрую музыку.
«Всегда думал, что после спячки медведи тощие и злые. Но пока что в зоопарках наблюдал только откормленные ленивые морды. А теперь оказывается ещё и откормленные весёлые морды существуют», — отметил пользователь Pruvik.
«Позитивная такая! Люблю медведей», — написал MrForSer.
«Упитанная! Хорошо провела зиму!» — заметил пользователь lzpl.
Отметим, что первыми в Челябинском зоопарке проснулись бурые и гималайские медведи, а 1 апреля к посетителям вышел сурок по кличке Соня.
Кстати, следы крупного медведя нашли и на территории национального парка «Таганай».
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