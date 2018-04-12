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«Единая Россия» проведёт конференцию по реализации Послания Президента
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«Единая Россия» проведёт конференцию по реализации Послания Президента 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
«Единая Россия» 18 и 19 мая проведёт партийную конференцию, на которой обсудят вопросы обновления партии и реализацию Послания Президента, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
По его словам, партийная конференция пройдёт в формате расширенного заседания Высшего и Генерального советов партии.
«Мы рассмотрим вопросы по двум стратегическим направлениям. Первое — это обновление партии и наращивание нашего мобилизационного потенциала к Единому дню голосования, — сказал Андрей Турчак. — Второе — участие партии в реализации Послания Президента через весь спектр политических инструментов, начиная от реализации партпроектов и заканчивая законотворческой деятельностью».
В конференции примут участие депутаты Госдумы, секретари региональных отделений, главы фракций в заксобраниях регионов, руководители межрегиональных координационных советов.
Задача майской конференции — обобщить предложения регионов по нескольким направлениям, которые уже обсудили на местах.
На мероприятии обсудят вопросы повышения эффективности партийных проектов в сфере экономики, здравоохранения, социальной политики, городской среды, а также реализацию Послания Президента России.
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