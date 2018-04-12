«Единая Россия» проведёт конференцию по реализации Послания Президента

«Единая Россия» 18 и 19 мая проведёт партийную конференцию, на которой обсудят вопросы обновления партии и реализацию Послания Президента, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак

По его словам, партийная конференция пройдёт в формате расширенного заседания Высшего и Генерального советов партии.

«Мы рассмотрим вопросы по двум стратегическим направлениям. Первое — это обновление партии и наращивание нашего мобилизационного потенциала к Единому дню голосования, — сказал Андрей Турчак. — Второе — участие партии в реализации Послания Президента через весь спектр политических инструментов, начиная от реализации партпроектов и заканчивая законотворческой деятельностью».

В конференции примут участие депутаты Госдумы , секретари региональных отделений, главы фракций в заксобраниях регионов, руководители межрегиональных координационных советов.

Задача майской конференции — обобщить предложения регионов по нескольким направлениям, которые уже обсудили на местах.

На мероприятии обсудят вопросы повышения эффективности партийных проектов в сфере экономики, здравоохранения, социальной политики, городской среды, а также реализацию Послания Президента России.