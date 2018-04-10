На новой банкноте в 10 канадских долларов изображен Музей прав человека

Здание, спроектированное американским архитектором Антуаном Предоком, было открыто в 2014 году.

На другой стороне банкноты помещен портрет Виолы Десмонт — известной активистки, которая боролась с расовой сегрегацией. Таким образом, два изображения на разных сторонах купюры складываются в единое сообщение о необходимости уважать права людей.

«Наши банкноты придуманы не только для того, чтобы они стали надежным и долговременным платежным средством. Это произведения искусства, в которых мы рассказываем историю Канады», — сказал управляющий национального банка Стивен Полоз.

Антуан Предок родился в 1936 в штате Миссури. Помимо архитектурного проектирования, он занимался живописью и руководил труппой современного танца. В возрасте 30 лет Предок основал собственное архитектурное бюро в Альбукерке. Конкурс на проект здания Музея прав человека в Виннипеге архитектор выиграл еще в 2005 году.