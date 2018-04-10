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На новой банкноте в 10 канадских долларов изображен Музей прав человека
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На новой банкноте в 10 канадских долларов изображен Музей прав человека 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Здание, спроектированное американским архитектором Антуаном Предоком, было открыто в 2014 году.
На другой стороне банкноты помещен портрет Виолы Десмонт — известной активистки, которая боролась с расовой сегрегацией. Таким образом, два изображения на разных сторонах купюры складываются в единое сообщение о необходимости уважать права людей.
«Наши банкноты придуманы не только для того, чтобы они стали надежным и долговременным платежным средством. Это произведения искусства, в которых мы рассказываем историю Канады», — сказал управляющий национального банка Стивен Полоз.
Антуан Предок родился в 1936 в штате Миссури. Помимо архитектурного проектирования, он занимался живописью и руководил труппой современного танца. В возрасте 30 лет Предок основал собственное архитектурное бюро в Альбукерке. Конкурс на проект здания Музея прав человека в Виннипеге архитектор выиграл еще в 2005 году.
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