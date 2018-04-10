Варан: «Ювентус» — практически совершенная команда. «Реал» не будет играть на 0:0»

Защитник ”Реала” Рафаэль Варан поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 11 апреля в Мадриде. Первая игра состоялась 3 апреля в Турине и завершилась победой «Реала» со счетом 3:0.

”Ювентус” полезет в атаку, и мы ожидаем тяжелой встречи с командой, которая будет биться до последнего. На 0:0 играть не будем, это не наш стиль. Будем демонстрировать свой футбол и играть на победу.

Мы прекрасно знаем силу «Ювентуса». Это Лига чемпионов, высший уровень, и нам противостоит практически совершенная команда, которая оказалась здесь не случайно. Она будет яростно прессинговать, не даст нам ни минуты на передышку. Так что, конечно, матч будет крайне непростым.

Роналду — важнейший для нас игрок. Он уникален. Все мы прекрасно знаем, насколько он хорош. У нас сильный состав, но когда его нет на поле, это всегда сказывается.