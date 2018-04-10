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Варан: «Ювентус» — практически совершенная команда. «Реал» не будет играть на 0:0»
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Варан: «Ювентус» — практически совершенная команда. «Реал» не будет играть на 0:0» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник ”Реала” Рафаэль Варан поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 11 апреля в Мадриде. Первая игра состоялась 3 апреля в Турине и завершилась победой «Реала» со счетом 3:0.
”Ювентус” полезет в атаку, и мы ожидаем тяжелой встречи с командой, которая будет биться до последнего. На 0:0 играть не будем, это не наш стиль. Будем демонстрировать свой футбол и играть на победу.
Мы прекрасно знаем силу «Ювентуса». Это Лига чемпионов, высший уровень, и нам противостоит практически совершенная команда, которая оказалась здесь не случайно. Она будет яростно прессинговать, не даст нам ни минуты на передышку. Так что, конечно, матч будет крайне непростым.
Роналду — важнейший для нас игрок. Он уникален. Все мы прекрасно знаем, насколько он хорош. У нас сильный состав, но когда его нет на поле, это всегда сказывается.
Джанлуиджи Буффон — это легенда, причем не только в футболе. Это великий человек. Не знаю, будет ли это последний еврокубковый матч в карьере Буффона. Вроде бы он по-прежнему получает огромное удовольствие от футбола, и не мне это комментировать. Для нас большая честь играть против такого футболиста и такого человека", — цитирует Варана официальный сайт УЕФА.
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