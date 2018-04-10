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«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Балтикой»
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«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Балтикой» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Занятие включало в себя беговые упражнения и игру в квадраты. Отдельную часть тренировки команда посвятила исполнению стандартных положений.
Во вторник, 10 апреля, самарцы отправятся в Калининград. По прибытию команда проведет предматчевую тренировку. Матч «Крыльев Советов» с «Балтикой» станет игрой — открытием нового стадиона в Калининграде. Все билеты на эту встречу уже реализованы. Игра состоится в среду, 11 апреля и начнется в 22:00 по самарскому времени. Видеотрансляция матча будет доступна на сайте 1fnl.ru, сообщает официальный сайт клуба.
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