«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Балтикой»

Занятие включало в себя беговые упражнения и игру в квадраты. Отдельную часть тренировки команда посвятила исполнению стандартных положений.

Во вторник, 10 апреля, самарцы отправятся в Калининград. По прибытию команда проведет предматчевую тренировку. Матч «Крыльев Советов» с «Балтикой» станет игрой — открытием нового стадиона в Калининграде. Все билеты на эту встречу уже реализованы. Игра состоится в среду, 11 апреля и начнется в 22:00 по самарскому времени. Видеотрансляция матча будет доступна на сайте 1fnl.ru, сообщает официальный сайт клуба.