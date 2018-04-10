Эстафета «живой» книги истории прошла в окружном центре

Эстафета книги состоялась в рамках открытого форума «Молодежь — будущее Российского Севера!», направленного на создание единой площадки для обмена опытом региональных молодежных общественных объединений в сфере реализации государственной национальной и государственной молодежной политики. Участники форума услышали из первых уст все о фестивале студентов и молодежи, узнали о самых ярких и запоминающихся моментах от тех, кому посчастливилось там побывать. Совместно с представителями молодежи окружной столицы в эстафете приняли участие молодежные активы и делегаты из Ханты-Мансийского района и города Нефтеюганска, которые с удовольствием поделились бесценными знаниями и полученным опытом, а также оставили свои послания для подрасюащего поколения в книге истории Югорской делегации. Книга пройдет по всем муниципалитетам автономного округа и вновь вернется в столицу региона 21 апреля в период проведения Окружной студенческой весны и будет торжественно передана на хранение в «Музей природы и человека».