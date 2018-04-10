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Эстафета «живой» книги истории прошла в окружном центре
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Эстафета «живой» книги истории прошла в окружном центре 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Эстафета книги состоялась в рамках открытого форума «Молодежь — будущее Российского Севера!», направленного на создание единой площадки для обмена опытом региональных молодежных общественных объединений в сфере реализации государственной национальной и государственной молодежной политики. Участники форума услышали из первых уст все о фестивале студентов и молодежи, узнали о самых ярких и запоминающихся моментах от тех, кому посчастливилось там побывать. Совместно с представителями молодежи окружной столицы в эстафете приняли участие молодежные активы и делегаты из Ханты-Мансийского района и города Нефтеюганска, которые с удовольствием поделились бесценными знаниями и полученным опытом, а также оставили свои послания для подрасюащего поколения в книге истории Югорской делегации. Книга пройдет по всем муниципалитетам автономного округа и вновь вернется в столицу региона 21 апреля в период проведения Окружной студенческой весны и будет торжественно передана на хранение в «Музей природы и человека».
Напомним, что организаторами эстафеты «живой» книги в Ханты-Мансийске являются Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр». Для сохранения воспоминаний об участии делегации Югры в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в городе Сочи была создана книга, начало которой положила Губернатор Югры Наталья Комарова.
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