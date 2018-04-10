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В Грозном пройдут соревнования гонщиков
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В Грозном пройдут соревнования гонщиков 

АиФ Ставрополье 55 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Первый этап гоночного чемпионата пройдёт на автодроме «Крепость Грозная» 14 и 15 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Российской серии кольцевых гонок.
Организаторы подготовили новую кольцевую трассу и запланировали плотное расписание. Состязаться будут представители пяти классов: туринг и туринг-лайт, супер-продакшн, национальный и юниор. В пятницу пройдут квалификационные заезды, а в субботу и воскресенье — гонки и автограф-сессии прославленных пилотов.
Для зрителей и болельщиков организаторы предусмотрели бесплатный вход на автодром. Те, кому не удастся посетить открытие сезона Российской серии кольцевых гонок лично, смогут увидеть состязания на телеканале «Матч ТВ» и на сайте организатора.
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