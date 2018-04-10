Владимир Аликин: «Новый глава СБР? Мне кажется, лучше Драчев. Хотя толкают Майгурова»

Виктор Майгуров. Олимпийский чемпион, самый успешный тренер сборной России Владимир Аликин в интервью «СЭ» поделился мнением о фаворите в борьбе за пост президента Союза биатлонистов России. На эту должность претендуют Владимир Драчев

— У нас резерва нет. В регионах все стоит, — сказал Аликин. — Раньше такого не было, люди создавали конкуренцию сборникам. В мою бытность что-то еще было живое. А сейчас люди на местах смирились что ли. Мы доработались до того, что сейчас брать некого. Когда Кравцова избрали, я поздравил его и сказал: «Не распускай команду. Ты же не хочешь опозориться». Он развел руками. «А что я могу сделать? Тренерский совет уже прошел. Что я, буду новый созывать? Годик поработают, а там видно будет».

Его ведь тогда в мае избрали, когда тренерский штаб был сформирован. Но все так и осталось на четыре года. И что мы за них получили? Кучу антирекордов. Но время показало, что бардак выгоден руководству. Всегда можно списать все на тренеров и спортсменов. А сами не при делах. Сейчас страшную вещь вам скажу.

— Так.

— Люди из СБР, фамилии называть не буду, сказали мне: «А хорошо, что нас не пустили на Олимпиаду. Зато отчитываться не надо. Может, еще четыре года теперь проработаем». Вы можете себе представить?

— Если честно, могу. Некоторые считают, что вне зависимости от того, Драчев будет президентом или Майгуров, ничего не поменяется. Ваше мнение?

— Мне кажется, лучше Драчев. Все-таки новый человек, может, что-то и изменится. Хотя толкают Майгурова. За ним Владимир Якушев (губернатор Тюменской области. — Прим. «СЭ»). Еще и Прохоров всплыл. Цепочка выстраивается.

Тюмени нравится нынешняя роль в российском биатлоне, они будут толкать в руководство Майгурова. Сейчас все регионы начнут «обрабатываться», пообещают, кому-что нужно. В итоге люди приедут на отчетно-выборную конференцию с «правильным» мнением. ( Владимир ИВАНОВ

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