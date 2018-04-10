Вася Киллер: Хулиганским поведением на матчах славятся англичане, а не мы

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что власти США опасаются, что огромному числу американцев и англичан понравится Россия, когда они отправятся на ЧМ-2018, после чего люди перестанут верить антироссийской пропаганде. Такой комментарий представители посольства дали в ответ на рекомендацию представителя Белого дома не ездить на чемпионат мира в Россию.

Фанат «Спартака» Василий Жорин, более известный под псевдонимом Вася Киллер, объяснил НСН, почему предостережения фанатов бессмысленны.

«Как мы все прекрасно знаем, в Белом доме на все всегда есть свое мнение. Особенно интересное мнение у ребят в Вашингтоне по поводу болельщиков американской сборной. Очень интересно было бы на них посмотреть. А если говорить о том, какой прием будет у нас, то хлеб, соль, доброжелательность — это то, что отличает русских людей. Это будет большой спортивный праздник мирового масштаба. Думаю, что переживать болельщикам из других стран ни о чем не нужно.

Фанаты «Спартака» искренне «болеют» за царя Отметим, что по состоянию на начало апреля американские болельщики купили свыше 16,4 тыс. билетов и могут стать самой многочисленной группой иностранных фанатов. Вася Киллер обратил внимание, что тем, кто приедет на ЧМ-2018 не нужно бояться даже английских фанатов.

«Это английские фанаты в целом славятся своим «разумным» поведением. Всегда ведут себя отрицательно, и на самом деле вообще всё футбольное хулигантство идет у нас из Британии. Но что-то подсказывает мне, что здесь [в России] они будут вести себя очень корректно, будут такие милые мальчики. А по поводу той русофобской компании, которую западная пресса и западные страны-партнеры, так называемые, устраивают сейчас, то обычные люди, когда слышат эту информацию — они идут по другому вектору, они говорят, что это не правда и они приедут своими глазами посмотреть на наш общий праздник», — резюмировал он.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.