Facebook введет платную подписку на создателей контента

Facebook добавит функцию платных месячных подписок на создателей контента. Когда на платформе появится эта функция — неизвестно. Об этом объявили на сайте компании.

Подробности будущего нововведения неизвестны. Система подписок будет напоминать аналоги на Twitch и Patreon. Facebook упомянула, что платные подписчики будут получать бонусы в виде значков или эксклюзивного контента.

Авторы также смогут составлять на сайте портфолио со своими работами. Компания будет собирать их в единую базу данных и предоставлять доступ к ней заинтересованным брендам.

В январе 2018 года компания Facebook предложила игровым стримерам попробовать монетизацию трансляций на своем плеере. Таким образом социальная сеть хочет составить конкуренцию платформам Twitch и YouTube по онлайн-вещанию. В будущем Facebook будет поддерживать трансляции через Oculus и Instagram.

У Facebook есть эксклюзивные права на официальные англоязычные трансляции турниров Gfinity Elite Series, ESL Pro League и чемпионатов серии ESL One. Компания также владеет правами на показ высшей лиги Paladins и Pro League по H1Z1.