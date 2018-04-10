Цукерберг: 20 тысяч сотрудников Facebook будут анализировать контент соцсети

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что более 20 тысяч сотрудников компании будут работать над безопасностью и анализом контента социальной сети. Об этом он сказал на слушаниях в сенате США

«В этом году больше 20 тысяч человек будут работать в Facebook над вопросом безопасности и анализа контента. Когда кто-то жалуется на чей-то пост, то именно эти люди занимаются проверкой таких сообщений на разжигание», — сказал он.

По его словам, анализ сообщений на разжигание ненависти — это «очень сложный анализ, один из самых сложных вопросов».

Также он рассказал, что в компании делали разные ошибки, но стараются их не повторять.

«Последние события, включая фальшивые новости и вмешательство иностранных государств в наши выборы показывают, что недостаточно только создавать инструменты, нужно также гарантировать, что они используются с благими намерениями».

В компании собираются вести себя более активно и контролировать «эко-систему сети», гарантируя, что пользователи используют её так, что это не будет представлять угрозу и вред для других.

Ранее Цукерберг назвал своей виной утечку данных пользователей Facebook.