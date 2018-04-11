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Юные спортсмены из Черемушек одержали победу в Спартакиаде по городкам
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Юные спортсмены из Черемушек одержали победу в Спартакиаде по городкам 

Мои Черемушки 34 минуты назад
Фото: Мои Черемушки
Спортсмены района Черемушки стали победителями окружных отборочных соревнований по городошному спорту, проводимых в рамках московской межокружной Спартакиады «Московский двор — спортивный двор», которые состоялись на городошной площадке, на улице Кржижановского дом 24/35.
Каждой команде необходимо было бросить по 30 бит с расстояния 6,5 метров и выбить десять фигур последовательно двумя битами. Каждый игрок бросал шесть бит и пытался выбить фигуры: пушку вилку, колодец, стрелку, артиллерию, серп, пулеметное гнездо, самолет, тир и письмо.
Победу в соревнованиях команде района Черемушки принесли юные спортсмены Андрей и Алексей Янко, Егор Царьков, Диана Амирахова и Ася Григорян. Именно они будут представлять Юго-Западный округ на городских соревнованиях в рамках московской Спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
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