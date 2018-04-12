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Одна победа до финала: уфимские хоккеистки «Агидель» борются за Кубок ЖХЛ
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Одна победа до финала: уфимские хоккеистки «Агидель» борются за Кубок ЖХЛ 

ufa1.ru 14 минут назад
Фото: ufa1.ru
Уфимские хоккеистки из команды «Агидель» пробивают клюшками путь к финалу Кубка ЖХЛ.
Два дня назад, 10 апреля, хоккеистки в Нижнем Новгороде победили в первом полуфинальном матче женской хоккейной лиги. Встреча получилась яркой — дублями отличилась капитан команды Ольга Сосина и нападающая Екатерина Лебедева. Встреча закончилась со счетом 6:4 в пользу «Агидели».
Теперь для прохода в финал нашим девушкам нужна всего одна победа.
— Встреча пройдет во Дворце спорта на Рихарда Зорге, 41. Начнется игра в 17:30 по уфимскому времени, вход — свободный. Приходите насладиться грациозным хоккеем в исполнении представительниц прекрасной половины человечества и поддержите наших красавиц, — сообщили организаторы встречи.
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