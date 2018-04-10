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Эксперт назвал «Спартак» реальным конкурентом «Локомотива» в борьбе за победу
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Эксперт назвал «Спартак» реальным конкурентом «Локомотива» в борьбе за победу 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин в интервью "Газете.Ru" оценил рвение московского "Спартака" догнать «Локомотив» в таблице чемпионата России.
"Спартак" сейчас очень хорош. Он объективно выглядит сильнее всех и показывает очень яркий футбол. Красно-белые всегда были хороши в атаке, а сейчас — особенно. Это реальный конкурент «Локомотива», которого нельзя сбрасывать со счетов.
"Спартак" будет биться до последнего. Красно-белые почувствовали вкус чемпионства после долгого перерыва, и, наверное, их это вдохновляет. «Локомотиву» же сейчас очень тяжело даются победы, но, чтобы стать чемпионом, нужно пройти через трудности", — сказал Балахнин.
Он отметил, что если «железнодорожники» это выдержат (а все предпосылки к этому есть), то они победят.
"Локо" выглядит настоящим коллективом, и это очень важно. Чемпионский титул предполагает, что нужно быть очень сильными духом. Думаю, они выдержат все сложности финальной гонки и станут чемпионами. У «Локо» сейчас больше очков и игра в запасе", — добавил Балахнин.
Ранее он пожелал «Ростову» найти выход из кризиса.
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