Эксперт назвал «Спартак» реальным конкурентом «Локомотива» в борьбе за победу

"Спартак" сейчас очень хорош. Он объективно выглядит сильнее всех и показывает очень яркий футбол. Красно-белые всегда были хороши в атаке, а сейчас — особенно. Это реальный конкурент «Локомотива», которого нельзя сбрасывать со счетов.

"Спартак" будет биться до последнего. Красно-белые почувствовали вкус чемпионства после долгого перерыва, и, наверное, их это вдохновляет. «Локомотиву» же сейчас очень тяжело даются победы, но, чтобы стать чемпионом, нужно пройти через трудности", — сказал Балахнин.

Он отметил, что если «железнодорожники» это выдержат (а все предпосылки к этому есть), то они победят.

"Локо" выглядит настоящим коллективом, и это очень важно. Чемпионский титул предполагает, что нужно быть очень сильными духом. Думаю, они выдержат все сложности финальной гонки и станут чемпионами. У «Локо» сейчас больше очков и игра в запасе", — добавил Балахнин.

Ранее он пожелал «Ростову» найти выход из кризиса.