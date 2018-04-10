Николай Валуев: «Те, кто не приедет на ЧМ-2018, лишат себя прекрасного зрелища. У нас не деревушка Пхёнчхан!»

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, депутат Госдумы Николай Валуев в интервью «СЭ» заявил, что чемпионат мира-2018 станет более ярким событием, чем недавняя зимняя Олимпиада в Корее. — То же самое мы слышали перед сочинскими Играми в 2014-м, — считает Валуев. — В связи с этим нужно хорошенько задуматься — не поехав в Россию, можно не увидеть огромного, прекрасного зрелища, которое по масштабу превзойдет Олимпиаду в Пченчхане. Не в обиду корейским коллегам — все-таки те города, которые примут ЧМ-2018, мощнее и красивее деревушки, где прошли зимние Олимпийские игры. Но мы же тут между собой что-то комментируем, а на Западе людям местные СМИ умы обрабатывают! ( Игорь НОВИКОВ Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.