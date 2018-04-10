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Школьникам из Хорошево-Мневников расскажут о русских воинах 16 века
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Школьникам из Хорошево-Мневников расскажут о русских воинах 16 века 

Управа района Хорошево-Мневники 41 минуту назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Учащимся 7–9 классов школ района Хорошево-Мневники расскажут о русских воинах 16 века. Военно-патриотическое мероприятие организуют члены и резервисты Молодежной палаты.
— Мероприятие будет состоять из двух блоков: теоретическая часть (участники смогут узнать, как жили воины того времени) и показательный бой в полном обмундировании воинов того времени. Учащиеся смогут задать вопросы, примерить на себя экипировку и ощутить дух того времени, — рассказал специалист ГБУ ЦДС «Возрождение» Денис Славин.
Участников ждут 12 апреля по адресу ул. Паршина, дом 8 (Московский технологический колледж). Начало в 10 часов. (ео)
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