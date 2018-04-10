Президент «Атлетико» обещает незабываемые проводы Торреса

Президент «Атлетико» Энрике Серезо планирует устроить воспитаннику команды Фернандо Торресу громкие проводы. Мероприятие намечено на 20 мая, когда «Атлетико» проведен заключительный матч чемпионата Испании. Напомним, в понедельник Торрес заявил, что покинет мадридский клуб по окончании сезона.

—Торрес заслуживает самого лучшего прощания с «Атлетико». Поэтому я уверен, что болельщики присоединятся к нам в этот особенный день, — приводит Goal.com слова Серезо. — Мы уже работаем над тем, чтобы сделать этот день незабываемым для всей семьи «Атлетико» и в особенности — для Фернандо.

Торрес попал в структуру «Атлетико» в 1995 году и провел шесть лет в молодежке. С 2001 по 2007 год играл за взрослую команду, после чего отправился в «Ливерпуль». В 2015 году Фернандо вновь надел футболку «матрасников».