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Президент «Атлетико» обещает незабываемые проводы Торреса
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Президент «Атлетико» обещает незабываемые проводы Торреса 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Президент «Атлетико» Энрике Серезо планирует устроить воспитаннику команды Фернандо Торресу громкие проводы. Мероприятие намечено на 20 мая, когда «Атлетико» проведен заключительный матч чемпионата Испании. Напомним, в понедельник Торрес заявил, что покинет мадридский клуб по окончании сезона.
—Торрес заслуживает самого лучшего прощания с «Атлетико». Поэтому я уверен, что болельщики присоединятся к нам в этот особенный день, — приводит Goal.com слова Серезо. — Мы уже работаем над тем, чтобы сделать этот день незабываемым для всей семьи «Атлетико» и в особенности — для Фернандо.
Торрес попал в структуру «Атлетико» в 1995 году и провел шесть лет в молодежке. С 2001 по 2007 год играл за взрослую команду, после чего отправился в «Ливерпуль». В 2015 году Фернандо вновь надел футболку «матрасников».
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