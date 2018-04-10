Ещё
Агуэро: «Гвардиола помогает мне улучшаться»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агуэро: «Гвардиола помогает мне улучшаться» 

Евро-футбол.Ру 37 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отметил вклад Хосепа Гвардиолы в своё развитие.
"Думаю, способность адаптироваться к стилю игры Гвардиолы внесла большой вклад в мою форму в этом сезоне. Я был вынужден продолжать учиться. Я всегда был в состоянии усваивать уроки новых тренеров и реализовывать их на практике.
Гвардиола очень требователен, и мне пришлось изменить свою игру и мышление. Я стал помогать партнёрам в отборе мяча, прессинге, больше играть в пас и искать свободные зоны. Процесс обучения непрерывен, и я ценю, что Хосеп помогает мне улучшаться", — цитирует Агуэро пресс-служба «Манчестер Сити».
Евро-футбол.Ру: последние новости
Корнаухов: "Шансы ЦСКА выиграть чемпионат России очень и очень малы" Барцальи может не сыграть в ответной встрече с "Реалом" Бернарду Силва: "Знаем, что можем пройти "Ливерпуль"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка1
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?6
Названы условия боя-реванша Мэйуэзера и Макгрегора1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение