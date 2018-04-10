Агуэро: «Гвардиола помогает мне улучшаться»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отметил вклад Хосепа Гвардиолы в своё развитие.

"Думаю, способность адаптироваться к стилю игры Гвардиолы внесла большой вклад в мою форму в этом сезоне. Я был вынужден продолжать учиться. Я всегда был в состоянии усваивать уроки новых тренеров и реализовывать их на практике.

Гвардиола очень требователен, и мне пришлось изменить свою игру и мышление. Я стал помогать партнёрам в отборе мяча, прессинге, больше играть в пас и искать свободные зоны. Процесс обучения непрерывен, и я ценю, что Хосеп помогает мне улучшаться", — цитирует Агуэро пресс-служба «Манчестер Сити».