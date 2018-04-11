«Кубок Паддингтона» прибыл в Богородское

Учащиеся школы №386 выиграли Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Паддингтона».

Представители танцевальной студии «Dance life», которая работает в системе дополнительного образования школы №386 района Богородское, Иван Курдяпин и Иванна Титенок выиграли очередной трофей. Воспитанники педагога дополнительного образования Анны Харитоновой завоевали «Суперкубок Паддингтона», став абсолютными победителями Всероссийского турнира по спортивным бальным танцам.

Четвероклассники из Богородского стали сильнейшей парой в различных видах спортивных бальных танцев. Их выступления в дисциплинах: вальс, самба, ча-ча-ча, джайв, квикстеп, полька, венский вальс были признаны лучшими на турнире.

Стоит сказать, что Иван Курдяпин и Иванна Титенок уже четыре года активно занимаются спортивными бальными танцами. На их счету участие в танцевальных конкурсах разного уровня, победы и призовые места на крупных соревнованиях столицы и России. Танцоры регулярно совершенствуют свое мастерство, получая истинное удовольствие от любимого занятия, и успешными выступлениями постоянно радуют зрителей и своих болельщиков.