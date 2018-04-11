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«Кубок Паддингтона» прибыл в Богородское
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«Кубок Паддингтона» прибыл в Богородское 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Учащиеся школы №386 выиграли Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Паддингтона».
Представители танцевальной студии «Dance life», которая работает в системе дополнительного образования школы №386 района Богородское, Иван Курдяпин и Иванна Титенок выиграли очередной трофей. Воспитанники педагога дополнительного образования Анны Харитоновой завоевали «Суперкубок Паддингтона», став абсолютными победителями Всероссийского турнира по спортивным бальным танцам.
Четвероклассники из Богородского стали сильнейшей парой в различных видах спортивных бальных танцев. Их выступления в дисциплинах: вальс, самба, ча-ча-ча, джайв, квикстеп, полька, венский вальс были признаны лучшими на турнире.
Стоит сказать, что Иван Курдяпин и Иванна Титенок уже четыре года активно занимаются спортивными бальными танцами. На их счету участие в танцевальных конкурсах разного уровня, победы и призовые места на крупных соревнованиях столицы и России. Танцоры регулярно совершенствуют свое мастерство, получая истинное удовольствие от любимого занятия, и успешными выступлениями постоянно радуют зрителей и своих болельщиков.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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