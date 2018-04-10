«Я — легенда? О себе так нельзя говорить». Сергей Тетюхин — о завершении карьеры

«В АНКАРЕ БУДЕТ ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ»

Он выступал на шести Олимпиадах. Выиграл на них четыре медали. Включая — золотую, в Лондоне, где стал героем эпичного финального матча с Бразилией. На счету Тетюхина — серебро чемпионата мира, две победы в Кубке мира, пять медалей чемпионатов Европы, восемь наград Мировой лиги… Все титулы — не перечислить. И это — только в сборной! А сколько было клубных…

Но все когда-нибудь заканчивается. Этот сезон для легендарного доигровщика станет последним. И именно сегодня он, возможно, завоюет свой последний трофей — если «Белогорье» обыграет в Анкаре «Зираатбанк». Первый матч завершился разгромом турецкой команды — 3:0.

Взяли «Банк»: «Белогорье» разгромило «Зираатбанк» в 1-м матче финале Кубка ЕКВ — За счет чего так успешно сыграли на своей площадке?

— Тут много факторов сложилось, — рассуждает Тетюхин. — И наши последние проигрыши, и разговор с тренерским штабом, и максимальный настрой на этот матч. До этого мы дома уступили новокуйбышевской «Нове». Понятно — не трагедия, в спорте бывает всякое… Но нужно делать выводы — этим и занимаются спортсмены. Играть так, как в том матче, мы просто не имеем права. Возможно, у «Белогорья» случилась черная полоса. Но мы делаем все, чтобы она сменилась на белую.

— «Зираатбанк» в первой встрече хоть какие-то проблемы вам создал?

— Мы просто хорошо провели матч. За исключением самого начала третьей партии постоянно вели в счете, причем — с запасом. Так что чувствовали себя раскрепощенно, уверенно. Из-за этого многое получалось в атаке, на подаче, в защите… Но надо понимать, что в Анкаре все будет иначе. Во-первых — скажется фактор домашней площадки и поддержка родных болельщиков у «Зираатбанка». Во-вторых — это просто такая команда с таким серьезным составом, которая не может провести два неудачных матча подряд.

— Конкретно к этому сопернику что-то особое тренировали?

— На это нет времени. Но, разумеется, всегда ведется определенная тактическая работа. Составляется план на игру, и мы стараемся его выполнять. Судя по результату в первой встрече — у нас все получилось.

«ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПЕРЕД ТАКИМИ, КАК БЬОРНДАЛЕН»

— Этот сезон действительно для вас последний?

— Да. Вот, осталось всего несколько матчей — и все, на площадку я больше не выйду, — немного грустно улыбается Сергей.

— А кажется, судя по игре с «Зираатбанком», что сил у вас еще вагон!

— Это только кажется. Годы берут свое. Тело уже не то, что было в молодости. На многие вещи не получается реагировать так же остро и быстро, как раньше. В конце концов, затягивать не стоит — нужно вовремя остановиться и повесить бутсы или кеды на гвоздь. Для меня этот момент настал. Пора уходить. Пусть молодежь развивается и доказывает, что может быть еще лучше, чем было старшее поколение игроков.

— Когда приняли такое решение?

— Конкретный день не назову. В течение всего сезона постепенно приходило осознание — пора, пора… Да и здоровье сказывается — есть моменты, которые напоминают о себе каждый день, каждое утро.

— В один день с вами о завершении карьеры объявил Уле-Эйнар Бьорндален

— Великий спортсмен. Настоящая легенда биатлона! Выиграл миллион олимпийских медалей, несколько лет был просто непобедим. Преклоняюсь перед такими атлетами! Но любая эпоха когда–то заканчивается. И на смену Бьорндалену придут новые ребята. Которые, возможно, будут лучше него.

— Уле-Эйнар — легенда. А вы?

— О себе так говорить нельзя. Нескромно.

— Бьорндален специально тянул с завершением, надеясь выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. Сейчас до Токио — всего два года. Может, вы все-таки поторопились?

— Нет, нет, — смеется Сергей. — Достаточно. Терпеть до новых Игр не буду. Уходить надо сейчас.

— Есть шанс, что в новом сезоне Тетюхина-старшего в составе «Белогорья» заменит Тетюхин-младший? (сын Сергея Павел сейчас выступает за «Белогорье-2», — Прим. ред.).

— Думаю, именно в следующем — вряд ли. Все-таки, ему всего 17 лет. Рановато пока и по возрасту, и по физиологии, и по физическим кондициям. А вот года через два — вполне. Пусть работает, тогда все может быть.